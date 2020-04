Faggiano a ruota libera sul mercato del Parma

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in una diretta Instagram con parmalive.com ha parlato del mercato dei crociati in vista della prossima stagione. Su Giovinco: "L’idea c’è stata visto che ho parlato con chi lo segue e con il ragazzo a gennaio, perché se fosse andato via Gervinho dovevamo cautelarci. Il ragazzo sarebbe stato entusiasta dell’idea, ma dobbiamo guardare a tante cose, sia economiche che di lista".

Il possibile arrivo di Bonaventura: "Ormai gli svincolati non sono svincolati. Hanno tutti commissioni importanti come se li comprassi. Non è semplice, vediamo. Il giocatore non si discute. Il pensiero si fa, si fa su tutti anche su Ibrahimovic e Dybala non è detto vadano a buon fine".

Il colpo Darmian: "Siamo stati bravi e fortunati. Darmian può essere un punto fermo del calcio italiano. Sia come calciatore che come allenatore o dirigente. E’ un ragazzo a cui piace il suo lavoro, con la testa sulle spalle. Ed un’ottima persona, come detto per Sepe".

La suggestione Piatek: "Abbiamo parlato ma non era semplice, c’erano tante squadre che potevano permettersi il suo ingaggio. A noi dovevano dare più di una mano per l’ingaggio…".

SPORTAL.IT | 24-04-2020 08:23