Faggiano: "Ci dobbiamo svegliare"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano a Tv Parma ha commentato il ko con la Lazio: "Non possiamo abbatterci dopo questa sconfitta, pensiamo a preparare la sfida contro l'Atalanta. Ultimamente succede spesso di perdere, ma contro squadre più forti di noi. Abbiamo affrontato una grande Lazio, e la differenza si è notata".

"Noi, però, ci abbiamo messo anche un po' del nostro, dobbiamo essere più svegli, anche negli episodi. Per dire, quando c'è un rigore per noi, ci dobbiamo lamentare: il carattere si vede anche in quelle cose. Il primo gol è stata una mancanza di Sepe, il rigore potevamo evitarlo ma ormai la gara è andata. Siamo sicuri, però, che non siamo quelli visti all'Olimpico contro la Lazio. Ora voglio fare punti, dobbiamo centrare il prima possibile la salvezza".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 14:20