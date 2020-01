Faggiano dice l'ultima parola su Kulusevski

L’acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus è stato il colpo a sorpresa dei primi giorni del mercato invernale della Serie A. Lo svedese di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito al Parma, sembrava destinato all’Inter, ma alla fine l’ha spuntata la Juventus, forte di un’offerta più alta ai bergamaschi e della disponibilità a lasciare il giocatore in prestito in Emilia fino al termine della stagione.

Uno scenario, quest’ultimo, che poteva però cambiare visto che in extremis i bianconeri hanno provato ad anticipare l’arrivo a Torino del classe 2000 in cambio del prestito di Marko Pjaca.

Intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha chiarito la situazione: “Il nostro obiettivo è quello di tenere il giocatore fino a giugno. La Juve può darmi quello che vuole, Kulusevski è un giocatore del Parma e sul rendimento di Dejan non abbiamo dubbi perché è un tesserato e un professionista serio. Pjaca? Non l'avrei preso con uno scambio, ma in un altro contesto sì".

Poi una battuta su mister D'Aversa e sulla situazione del vivaio del Parma: "Roberto è un ragazzo che si è formato ed è cresciuto in un settore giovanile importante. È stato un giocatore importante, da allenatore si sta dimostrando molto duttile. Ha fatto e sta facendo tanta gavetta, se ne parla poco, ma la colpa è di chi non l'ha seguito. Giovani nostri di proprietà ne abbiamo pochissimi, dal fallimento abbiamo avuto una crescita esponenziale e stiamo rifondando il settore giovanile. Stiamo ripartendo, purtroppo molti dei nostri giocatori importanti hanno già una certa età”.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 16:02