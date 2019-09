Faggiano: "Dobbiamo salvaguardare Karamoh"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano è tornato a parlare di Yann Karamoh, multato per i ritardi in allenamento: "Dobbiamo salvaguardarlo, ma non possiamo neanche perdere il gruppo sacrificandolo per un singolo, non sarebbe giusto. Il calcio è un gioco di squadra e il rispetto delle regole imposte è fondamentale. Karamoh è stato multato e ripreso".

"Lui è giovane ed è arrivato in un gruppo nuovo, se D'Aversa non lo faceva giocare un motivo c'era. Ora dipende tutto da lui".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 20:36