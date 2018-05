Faggiano: "Dovremo fare scelte senza cuore"

Roberto D'Aversa allenerà il Parma anche in serie A. Il direttore sportivo dei ducali, Daniele Faggiano, lo ha assicurato a Radio Anch'io Sport: "D'Aversa resterà sicuramente. Stiamo lavorando al futuro e ad ampio raggio, arriverà qualche straniero e giovane interessante, e qualche collaborazione con delle società di A per far maturare dei ragazzi. Sabato sera arriverà la parte cinese per festeggiare tutti assieme, poi si farà il budget".

Il mercato estivo: "Ricostruiremo per mantenere la categoria senza prendere giocatori che non ci possiamo permettere, come accadde in passato. Bisognerà fare delle scelte senza cuore".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 09:55