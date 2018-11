Faggiano esalta Sepe e punge il Napoli

Fresco di rinnovo con il Parma fino al 2020, il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano si gode i “miracoli” che i giocatori di D’Aversa stanno facendo sul campo. Il sesto posto dopo 13 giornate è un risultato del tutto insperato, ma Faggiano, intervenuto a Radio Marte, non si esalta: “Stiamo facendo bene, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra”.

Tra i segreti degli emiliani anche l’ottimo rendimento del portiere Gigi Sepe, in prestito dal Napoli dove, secondo Faggiano, l’ex di Empoli e Fiorentina si sarebbe giocato il posto con gli attuali estremi difensori della rosa di Ancelotti: "I portieri italiani sono i più forti su tante situazioni – il parere del dirigente salentino – Oltre a parare sono bravi con i piedi e sanno leggere le azioni. Io non andrei a cercare chissà cosa quando i più forti li abbiamo in casa… Continuo a pensare che se Sepe fosse stato nella rosa del Napoli quest’anno avrebbe giocato titolare".



SPORTAL.IT | 26-11-2018 17:55