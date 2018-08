Faggiano, grido di allarme

È proprio vero che sul mercato niente è come sembra. Anche quando le firme sono a un passo. Ne sa qualcosa l’Inter, che ha visto sfumare in extremis l’arrivo di Arturo Vidal, ma anche il Parma, il cui mercato in entrata procede a singhiozzo.

Proprio quando sembrava fatta per l’arrivo in prestito dal Napoli di Alberto Grassi, trattativa "benedetta" anche dall’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ecco il nuovo colpo di scena, anticipato dalle parole del direttore sportivo crociato Daniele Faggiano a 'calcionapoli24.it': "Grassi è un giocatore che ci piace molto, ma è una trattativa molto dura, a quei valori al momento non possiamo permettercelo”.

Faggiano non specifica se il problema riguardi la cifra chiesta dal Napoli per il prestito o l’ingaggio del giocatore, ma qualcosa si intuisce: Non so se farò oltre operazioni col Napoli”

Poi si parla di attacco, ma anche della situazione generale dell'estate crociata: “Il nostro mercato continua e vogliamo fare ancora qualche colpo, negli ultimi giorni per risparmiare qualcosa… Inglese in extremis? Magari. Ma prima dobbiamo anche avere qualche certezza. Balotelli se potessi l'avrei già preso…".

SPORTAL.IT | 04-08-2018 18:05