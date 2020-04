Faggiano: "I ragazzi hanno capito"

Il ds del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di Sky ha parlato della decisione della società crociata di tagliare ai giocatori gli stipendi del mese di aprile: "Tengo a precisare che non dovrei parlare io, ma tutto il gruppo, compresi lo staff e la società. Penso che ci siamo mossi positivamente, la squadra ha capito subito la situazione perché abbiamo a che fare con ragazzi coscienziosi. E' stato un problema che è caduto dal cielo. I ragazzi hanno capito".

"E' passato qualche giorno perché parlare via conference call non è mai facile e abbiamo parlato con tante persone. I calciatori però hanno fatto la loro scelta, e penso che fare questo passo faccia capire che dietro il calciatore ci sia anche l'uomo".

"Qualcuno aveva già conosciuto periodi di magra perché il Parma veniva da un fallimento. Abbiamo deciso di non togliere nulla a nessun dipendente: nulla viene toccato a chi ha una remunerazione inferiore a determinate cifre. E' una scelta ponderata da tutti e secondo me giusta per tutti. Inoltre sì, tutti i dipendenti stanno donando delle ore. Io col mio contratto non ho potuto, ma ci sono molte adesioni: nei nostri uffici abbiamo gente coscienziosa".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 09:09