Faggiano: "Inglese, c'è una possibilità"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di Rai Sport ha parlato della situazione di Roberto Inglese: "È con noi in prestito con diritto di riscatto a prezzo molto alto per noi. Il Napoli, tra l’altro, ha un controriscatto bassissimo. Ad inizio stagione abbiamo dovuto fare i conti anche con la situazione di un processo in corso. Parliamo di un giocatore importante non solo per il Parma, ma anche per realtà più importanti".

Faggiano non perde però del tutto le speranze: "Onestamente posso solo sperare che il giocatore, che qui si trova benissimo, decida di non andare via. Lui ha molta stima verso il tecnico e tutta la dirigenza del Parma".

Una battuta su Balotelli: "E' un giocatore importante, che pensavo potesse fare bene a Parma. Mai dire mai, ma non vi nascondo che sono molto contento di chi oggi compone l'attacco del Parma".

SPORTAL.IT | 20-04-2019 09:26