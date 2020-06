Faggiano: "Kulusevski? Siamo confusi"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in un'intervista a Radio Marte si è augurato di avere Dejan Kulusevski fino al termine della stagione: "Mica si capisce, con la scusa che c’è tempo ora il tempo sta passando. Non so se dipende dalla FIGC, dalla FIFA o da chi, ma guardando in casa mia un po’ di preoccupazione c’è, sarebbe stato meglio prendere una decisione univoca, voi chiedete notizie a noi, noi siamo più confusi di voi".

"Bisogna risolverla nel migliore dei modi. Tutti abbiamo prestiti e cose del genere, io ne ho pochi e lui è nei pochi però è uno che conta tanto per me", sono le parole del dirigente dei crociati.Kulusevski è stato ingaggiato dalla Juve a gennaio e girato in prestito in Emilia fino al 30 giugno.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 12:16