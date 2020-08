Faggiano: "La rivoluzione parte dai giocatori"

Prime parole da direttore sportivo del Genoa per Daniele Faggiano. L’ex dirigente del Parma lancia un segnale alla squadra: “Uno per tutti e tutti per uno. Saremo uniti per raggiungere gli obiettivi del Genoa. Non sarà facile, c’è poco tempo, il campionato è alle porte. Cambiamenti? La rivoluzione dovrà essere nella mente dei giocatori, dovranno capire per chi stanno giocando, le ultime due stagioni non sono state esaltanti”.

Faggiano ancora non si sbilancia sul nome del nuovo allenatore che succederà a Davide Nicola, anche se le indiscrezioni danno per certo l’arrivo di Rolando Maran. “Quando arriveranno le firme parleremo del prossimo allenatore”.

OMNISPORT | 26-08-2020 17:43