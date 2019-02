Faggiano: "Ma cosa dobbiamo fare?"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ai microfoni di parmatoday.it si lamenta per il clima troppo negativo intorno alla squadra dopo l'ultima serie di risultati deludenti: "Stiamo attraversando un momento poco positivo. Nell'arco di una stagione ci sta, io l'avevo preventivato. Serve la giusta preoccupazione ma non è utile fare drammi adesso".

"Quali polemiche? Io non ho sentito nessuna polemica. Quando si parlava di qualcosa in più rispetto alla salvezza, quando le cose magari andavano meglio dal punto di vista dei risultati, io dicevo che non era giusto e voi dicevate che mi nascondevo. Ognuno fa il proprio lavoro. Lo avevo messo in conto che avremmo avuto una flessione. Abbiamo fatto tre punti in meno rispetto all’andata. Considerando che abbiamo affrontato già le grandi come Juventus, Inter e Napoli, mi ritengo soddisfatto".

"Mi stupirei se qualcuno pensasse di poter fare di più al primo anno di Serie A. Voglio salvarmi, fosse anche all'ultima giornata".

"Avverto troppo allarmismo – continua Faggiano -, mi sembra esagerato nei confronti di una squadra che ha fatto 29 punti e ha un buon margine dalla zona salvezza. Che cosa dobbiamo fare?”

Ora c'è l'Empoli: "Non è uno snodo cruciale, è una partita. Non è decisiva, né cruciale. La Samp, ad esempio, ha perso due o tre volte di seguito. Il Sassuolo pure. Noi pure. Ci può stare. Ma forse qualcuno ha perso di vista l'obiettivo di inizio anno, che è la salvezza. Ripeto, anche all'ultimo".

