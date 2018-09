Faggiano: "Mi hanno sorpreso in tre"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato in zona mista dopo la sorprendente vittoria dei ducali contro l'Inter.

"L'emozione c'è sempre, però io sto guardando già al Cagliari. E' normale che fare 3 punti qui equivale a farne 10 in 4-5 partite. Dobbiamo continuare così, lottando su ogni pallone. Dobbiamo crederci sempre. Io spero che il Parma sia sempre vispo e sveglio. Non mi è piaciuta la gara con la SPAL, però con Inter e Juventus abbiamo provato a giocare: non facciamo catenacci".

"Chi mi ha sorpreso di più? Sono contento di Gagliolo, Iacoponi e Barillà, ma di anche di tutti quelli che c'erano e di quelli che si stanno integrando nel gruppo".

SPORTAL.IT | 16-09-2018 10:45