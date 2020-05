Faggiano: "Ritiro? Non stiamo sfidando gli altri"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano a Sky si è espresso sulla scelta dei ducali di andare in ritiro, unico club dell'intera Serie A: "Non siamo andati in ritiro spontaneamente e non è una sfida contro gli altri. Abbiamo rispettato il protocollo che c'era in atto prima, con tanti sacrifici. Tanta gente ha lavorato sul protocollo e non ci sembrava giusto non andare in ritiro. I ragazzi non erano entusiasti ma fare colazione e allenarsi insieme era già previsto, quindi è cambiato solo il dormire. Adesso siamo pronti, vedremo come sarà il prossimo protocollo. Nel caso in cui fosse allentato, tutti tornerebbero a casa".

"Il programma del giorno? Staremo sempre attenti: le partitelle dopo due mesi di inattività forzata, anche se tutti hanno lavorato, le faremo nelle prossime settimane. Adesso si svolgeranno dei test, in due fasi, mattina e pomeriggio".

SPORTAL.IT | 18-05-2020 15:44