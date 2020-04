Faggiano: "Serve normalità, ora solo chiacchiere"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in una intervista alla Gazzetta di Parma parla delle varie ipotesi di ripresa del campionato: "Sulla ripresa non mi voglio esprimere perchè prima bisogna tornare alla normalità, fare ipotesi ora rischia di diventare un esercizio ozioso e superfluo perchè le chiacchiere le porta via il vento. Aspettiamo e dobbiamo essere pronti a tutto".

"Tutti concordano sul fatto che la sicurezza deve oggi essere al primo posto con tutte le garanzie del caso. Cosa che peraltro avevo detto prima di Torino-Parma. In quella occasione si era paventata l’ipotesi di giocare il giorno dopo ma avevo detto di no proprio perchè non ritenevo che la salute dei giocatori sarebbe stata adeguatamente tutelata. Oggi è questo il pensiero comune e ne sono contento".

Sul mercato allungato: "Penso che ci si possa abituare a tutto. E, anche per quanto riguarda il mercato, ci adegueremo alle decisioni che verranno prese che in questo caso sono determinate da cause di forza maggiore. Serie A a 22 squadre? Di tutte le proposte che ho sentito in queste settimane, mi sembra la meno percorribile. Aumentare il numero delle squadre vorrebbe solo dire aumentare i problemi che, purtroppo, già ci sono".

SPORTAL.IT | 04-04-2020 10:42