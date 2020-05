Faggiano spazientito: "Basta polemiche"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in un'intervista a Rai Uno ha tagliato corte sulle polemiche per la ripresa del campionato: "In Germania non vedo tutte queste polemiche che ci sono in Italia, qui risolvi un problema e ce n’è subito un altro. La pandemia non l’ha voluta nessuno, le polemiche lasciamole perdere. Giochiamo a calcio, a porte chiuse non è semplice, io ho vissuto una partita-non partita come Parma-Spal, ma dobbiamo andare avanti se vogliamo continuare a giocare a calcio. Bisogna aggiungere poco, il calcio muove il Pil, la gente vuole ricominciare anche per svagarsi".

Il Parma è stato tra i primi a riprendere gli allenamenti collettivi, la squadra a differenza delle altre è in ritiro: "Dobbiamo comunque stare attenti alla salute, il Parma ha fatto di tutto seguendo un protocollo ben preciso. Più o meno, a noi cambierà poco. Quando andavamo in trasferta in treno un vagone era tutto per noi, il ristorante lo prenotiamo sempre a parte. Cambierà solo l’ingresso negli alberghi e nei ristoranti che saranno dedicati solo alla squadra. Noi siamo in ritiro da quindici giorni, non può entrare nessuno oltre alla squadra. Ci siamo organizzati bene".

SPORTAL.IT | 29-05-2020 11:08