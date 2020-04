Faggiano: "Stop partita ogni 20 minuti"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano parla della ripresa del campionato e della possibilità di concludere il torneo entro luglio e agosto: "Io ho fatto il direttore sportivo del Trapani e ci siamo ritrovati, con 40 gradi, a giocare tante partite di domenica alle 15.00. Si può giocare col caldo, come hanno fatto il Trapani o il Palermo. Cambieremo le abitudini, magari ci saranno stop ogni 20 minuti, ma sarà solo un cambio di abitudini".

Sul mercato non si sbilancia: "Il mio staff mi dà una mano. Siamo in movimento, guardiamo le partite ma senza sapere di perdite e ricavi parliamo del nulla. Dobbiamo stare attenti alle casse della società", le parole a Rai Sport.

"Parma-Spal? Ha lasciato l’amaro in bocca perché fino a mezzogiorno è stata preparata in modo tranquillo, poi s’è capito poco o nulla e non per colpa del Parma o dei calciatori. Per colpa di qualcuno che non ha saputo gestire la situazione nei precedenti 15 giorni. Non solo le istituzioni del Governo, ma soprattutto chi poteva vigilare meglio e conoscere la situazione".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 15:05