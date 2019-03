Faggiano: "Strane le critiche a Sepe"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano in un'intervista a Bar Sport su Tv Parma ha spiegato così la crisi di risultati dei gialloblu: "Non dobbiamo dimenticarci che siamo neopromossi, abbiamo avuto tanti infortuni e nelle prime giornate il calendario ci ha messo di fronte tante big. Appena qualcosa va storto, però, finiamo tutti nel mirino delle critiche. Come è successo a Sepe: a me sembra strano che i tifosi se la siano presa con lui. Vi dico che noi cercheremo di riscattarlo. Lui a fine gara ha salutato i tifosi del Napoli, tutto qui. Vi assicuro che Sepe è tra i più incavolati quando perdiamo".

Sulle voci che lo danno in partenza dal Parma: "Fiorentina e Roma? Non ho parlato con nessuno e se dovesse succedere i miei dirigenti sarebbero i primi a saperlo. Ma vi assicuro che sono concentrato sul Parma: tanti amici leggono certe voci e mi chiamano, facendomi perdere tempo, perché di vero non c'è niente".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 14:25