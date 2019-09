Faggiano sul mercato: "Qualche rimpianto ce l'ho"

Durante la conferenza stampa, Daniele Faggiano ha fatto il punto sul mercato del para: "Il nostro mercato è stato diverso dagli altri anni, dall'anno scorso, dove abbiamo avuto qualche problemino in più. Tutti ci davano per spacciati ma tutti insieme abbiamo lottato, sofferto, ma ci siamo riusciti. Abbiamo cercato di fare meno prestiti possibili, abbiamo provato a fare un po' di patrimonio con giocatori che ero sono nostri e prestiti con riscatto con pagamenti dilazionati. Abbiamo cercato di abbassare l'età media e di alzare l'altezza e di creare un mix fra giovani e più esperti".

"L'operazione Darmian viene da lontano. Con il mister si era parlato del giocatore e credevamo fosse impossibile per costi e cifre. Poi insistendo si è arrivati in dirittura d'arrivo. Quando è uscita la notizia ci lavoravamo da tanto e Darmian al Parma, come Inglese o Karamoh, sono dei colpi. Sono felice di averlo riportato in Italia, ed è tornato anche per riconquistare la Nazionale. Ci può fare salire di livello a tutti quanti. Balotelli? Ci piaceva, ha un appeal importante però il nostro primo obiettivo era Inglese e Balotelli non era fattibile. Adesso sono fuori lista Munari e Siligardi. A volte le uscite vogliamo farle ma bisogna lavorare insieme. A me dispiace, però è così".

"Qualche rimpianto ce l'ho ma sono felice di chi è qui, li abbiamo voluti. I tifosi sono una componente importante, vorrei sempre questo spirito anche quando le cose non vanno bene. La curva ci ha sempre aiutato. Gervinho? Si sono avvicinati degli intermediari, anche pochi giorni fa, ma non li abbiamo ascoltati nè noi, nè gli agenti" ha concluso Faggiano.

SPORTAL.IT | 04-09-2019 15:39