Faggiano svela due retroscena di mercato

Ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete', Daniele Faggiano ha parlato del discorso salvezza: "Abbiamo avuto qualche rallentamento con l'infortunio di Inglese, poi ci si è messo anche il Napoli che è andato a perdere ad Empoli…scherzi a parte, è una società amica".

Il ds del Parma ha poi svelato due retroscena di mercato: "A gennaio volevamo Ounas e Rog, ma sono state fatte scelte diverse. A breve parleremo con la società partenopea, ci ha sempre rispettato e vedremo se qualche calciatore di loro proprietà rimarrà anche l'anno prossimo".

Sul futuro: "Inglese non è nostro, vedremo se arriveranno altri dal Napoli. Sepe? Dissi in tempi che non sospetti che lui sarebbe stato l'ideale per il Napoli: è legatissimo a squadra e città".

SPORTAL.IT | 22-05-2019 17:14