Falletti, è derby pugliese

In vista del ritorno in Serie B, il Lecce ha pronto un piano di mercato di livello ed il primo nome sulla lista è quello di Cesar Falletti, attaccante del Bologna classe 1992.

L'uruguaiano è però finito nel mirino del Foggia che è pronto a sfidare la società salentina in un derby tutto pugliese per il prestito dell'attaccante ventiseienne.

Falletti, arrivato a Bologna lo scorso luglio, ha una valutazione che si agira intorno ai due milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2021.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 11:50