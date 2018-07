Fallout 76, tutto ciò che devi sapere sul gioco dell’anno

Senza ombra di dubbio Fallout 76 è il gioco più atteso del 2018 videoludico. Il nuovo capitolo della serie principale uscirà soltanto il prossimo 14 novembre, ma sta facendo già molto scalpore tra gli appassionati di tutto il mondo. Il titolo, che farà da prequel agli eventi già visti, è ambientato nell’anno 2097 e sarà il primo gioco della saga ad essere giocabile esclusivamente online.

Con Fallout 76 il titolo di Bethesda cambia volto

Ma, rispetto ai suoi predecessori, Fallout 76 introdurrà nella saga anche altri elementi di novità. Da quanto emerge da Bethesda, la meccanica di gioco abbandonerà completamente gli elementi esplorativi e RPG più classici. Di contro, il nuovo titolo si avvicinerà di più ad un’esperienza tipica dei giochi di sopravvivenza, basandosi su un’atmosfera simile a quella della modalità survival già presente ed apprezzata in Fallout 4.

Rimarranno invece intatti gli elementi caratterizzanti dell’universo creato dalla saga, come mutanti, mostri e ambientazioni. Le altre novità introdotte dagli sviluppatori riguardano invece le dinamiche della partita, che saranno costruite su misura dell’utente e che influenzeranno in maniera attiva lo stile di gioco dei player. Inoltre, Fallout 76 introdurrà alcuni vincoli, volti a facilitare l’ingresso dei nuovi giocatori, che per un certo periodo saranno ‘protetti’ da quelli più esperti.

Questa lunga serie di novità non metterà però la parola fine al classico Fallout. La scelta di Bethesda è probabilmente volta a crearsi un nuovo mercato appetibile sia per gli aficionados del brand che per chi gioca solitamente ad altro. Si tratta essenzialmente di un tentativo volto ad aprire ulteriormente l’universo del titolo verso il multi-playing e, quindi, a cercare un varco nell’ormai sempre più affollato panorama eSport.

