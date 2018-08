Falque, il Siviglia alza l'offerta ma i tifosi non ci stanno

Il futuro di Iago Falque è il primo argomento di discussione a Torino dopo lo sfogo del giocatore nel post partita con la Roma.

Secondo La Stampa, il Siviglia è pronto ad alzare l'offerta fino a 20 milioni per il cartellino: ancora poco per Cairo, la cui prima richiesta è 30. Ma ci sono le basi per una trattativa.

Intanto i tifosi non ci stanno: l'hashtag 'Iago non si tocca' spopola e sul profilo Instagram dello spagnolo sono migliaia i messaggi di sostegno.

SPORTAL.IT | 21-08-2018 09:20