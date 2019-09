Fantacalcio consigli 6° giornata: vinci con le nostre dritte

Archiviato il turno infrasettimanale è già tempo di pensare a quale fantaformazione schierare per la 6a giornata del campionato di Serie A. Si riparte domani con ben tre partite: Juventus-Spal, Sampdoria-Inter e Sassuolo-Atalanta, per poi chiudere lunedì sera con il posticipo tra Parma-Torino. Le insidie legate al turnover in vista delle sfide di Coppa ci sono ma noi proveremo come sempre a risolvere i vostri dubbi!

Probabili formazioni 6^ giornata in SERIE A

Sabato 15.00 Juventus – SPAL SKY

Sabato 18.00 Sampdoria – Inter SKY

Sabato 20.45 Sassuolo – Atalanta DAZN

Domenica 12.30 Napoli – Brescia DAZN

Domenica 15.00 Lazio – Genoa SKY

Domenica 15.00 Lecce – Roma DAZN

Domenica 15.00 Udinese – Bologna SKY

Domenica 18.00 Cagliari – Hellas Verona SKY

Domenica 20.45 Milan – Fiorentina SKY

Lunedì 20.45 Parma – Torino SKY

Fantacalcio: il portiere da scegliere per la 6a giornata

1 – Robin Olsen del Cagliari. Prestazione da 7 in pagella per il numero uno dei sardi nella partita disputata contro il Napoli. La squadra di Maran affronterà in casa il Verona, formazione quella di Juric , che nelle ultime tre giornate ha segnato solo un gol. (3 reti dall’inizio del campionato).

2 – Lukasz Skorupski del Bologna. Una fantamedia non altissima fino a questo momento (4,9) complici i 3 gol subiti dal Brescia e i 2 incassati dalla Roma, ma ultimo turno positivo con un 6 in pagella e la porta inviolata. Domenica se la vedrà con l’Udinese: squadra, fino ad ora, con il peggior attacco della Serie A. (2 gol realizzati in cinque giornate).

3 – Andrea Consigli del Sassuolo. L’autogol subito in ‘zona Cesarini’ non ha scalfito la valutazione del portiere neroverde. L’estremo difensore ha parato un calcio di rigore uscendo dal campo con la valutazione di 7. Contro l’Atalanta, sua ex squadra dal 2008 al 2014, potrebbe ripetersi e fornire un’altra super prestazione.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Luca Ceppitelli del Cagliari. Fuori, causa turnover, nel match contro il Napoli riprenderà il suo posto al centro della difesa nella sfida contro il Verona. Inizio di campionato esaltante con una fantamedia di 7,5 e ben 2 gol segnati.

2 – Francesco Acerbi della Lazio. Pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi. Rendimento costante fino a questo momento con cinque partite su cinque disputate e una fantamedia intorno al 6 (5,7).

3 – Bruno Alves del Parma. Difensore esperto e di grande affidabilità che a volte riesce anche a trovare la via del gol. Nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze siglando 4 reti. Pericoloso sulle palle inattive in posizione avanzata.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Lasse Schone del Genoa. Il centrocampista rossoblù è uno specialista dei calci piazzati, il quarto miglior tiratore negli ultimi dieci anni alle spalle di Messi, Ronaldo, e Pjanic. Contro il Bologna la sua conclusione si è stampata sulla traversa, domenica potrebbe trovare il primo gol in Serie A.

2 – Marco Mancosu del Lecce. Autentica rivelazione di questo inizio di campionato con 4 gol segnati in cinque partite giocate. Contro la Roma, squadra con una difesa ancora da registrare, potrebbe ripetersi.

3 – Hamed Traorè del Sassuolo. Le sirene della Champions League rischiano di distrarre l’Atalanta in questo turno di campionato. La formazione di De Zerbi è pronta ad approfittarne e Traorè vuole continuare a mantenere alto il suo rendimento: nelle prime cinque partite ha realizzato un gol e ottenuto una fantamedia di (7,1).

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Roberto Inglese del Parma. Il calcio di rigore fallito contro il Sassuolo sarà uno stimolo positivo per l’attaccante del Parma. Il calciatore farà di tutto per riscattare la deludente prestazione di mercoledì che lo ha visto uscire dal campo con un fantavoto di 1,5.

2 – Alfredo Donnarumma del Brescia. 4 gol realizzati nelle prime cinque gare disputate e una fantamedia di (8,6). L’attaccante del Brescia cercherà di gonfiare la rete anche contro il Napoli provando ad approfittare dell’assenza difensiva di Koulibaly.

3 – Andrea Petagna della Spal. La difesa della Juventus non è apparsa insuperabile in questo inizio di stagione e le assenze di Danilo, De Sciglio, Chiellini e Alex Sandro potrebbero pesare. L’attaccante spallino farà di tutto per cercare di mettere in difficoltà il reparto arretrato bianconero.

SPORTEVAI | 27-09-2019 14:30