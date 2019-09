Fantacalcio, consigli 4a giornata: 12 nomi da tenere sott'occhio

Archiviate le partite di Champions League ed Europa League torna puntuale la Serie A con l’anticipo di questa sera tra Cagliari-Genoa. Come sempre cercheremo di aiutarvi a schierare la miglior fantaformazione possibile con tre nomi per ciascun ruolo: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. La prima cosa da fare è quella di dare un’occhiata alle partite in programma per la 4a giornata del campionato di Serie A e alle probabili formazioni, per evitare di schierare giocatori infortunati o squalificati. Se questo non basta a risolvere i vostri dubbi non preoccupatevi, ci pensiamo noi!

Le probabili formazioni

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Genoa

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Juventus-Verona

Spal-Sassuolo

Bologna-Roma

Sampdoria-Torino

Lazio-Parma

Udinese-Brescia

Fantacalcio: il portiere da scegliere per questo weekend

David Ospina del Napoli. Turnover in vista in casa Napoli. Dopo l’impegno in Champions League contro il Liverpool, mister Ancelotti potrebbe far ruotare i suoi e schierare tra i pali, per la prima volta in campionato, Ospina. Il portiere cercherà di far ottenere ai suoi il terzo clean sheet consecutivo. Andrea Consigli del Sassuolo. Quattro gol incassati contro la Roma, sette nelle prime tre giornate di campionato con una fantamedia complessiva di 3,5. I numeri non sono dalla sua parte, la voglia di riscatto si. Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. La buona prestazione contro la Juventus ha portato entusiasmo a tutto l’ambiente viola. Contro l’Atalanta, sconfitta in Champions League dalla Dinamo Zagabria, la squadra di mister Montella farà di tutto per ottenere il primo successo in campionato che manca ormai dal 17 febbraio scorso.

Fantacalcio: difensori centrali e terzini

Armando Izzo del Torino. È l’unico giocatore della difesa granata ad aver preso la sufficienza (6,5) nel match perso contro il Lecce. Negli ultimi anni è diventato una garanzia dal punto di vista del rendimento. In queste prime tre giornate ha ottenuto una fantamedia di 7,5. Jens Stryger Larsen dell’Udinese. Rendimento costante per l’esterno danese. La sua media si aggira intorno al 6. Nonostante il ruolo di difensore il calciatore gioca come esterno avanzato nel 3-5-2 proposto da Igor Tudor. Contro il Brescia potrebbe andare oltre la sufficienza. Cristian Zapata del Genoa. Nell’ultima partita persa contro l’Atalanta, il difensore non ha brillato. Il calciatore ha preso un cartellino giallo e causato un calcio di rigore uscendo dal campo con un 5 in pagella. La prestazione negativa ha scalfito solo in parte la sua fantamedia stagionale che si aggira intorno al 6,5.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

Franck Ribery della Fiorentina. Il nuovo modulo disegnato da Montella potrebbe favorire i fantallenatori con in rosa il francese. Contro la Juventus Ribery è stato schierato in attacco al fianco di Chiesa. Domenica proverà a realizzare il primo gol in Serie A. Roberto Soriano del Bologna. L’unico calciatore del reparto offensivo del Bologna a non aver conquistato bonus nell’ultima partita vinta contro il Brescia. Una prestazione positiva condita però da un cartellino giallo. Contro la Roma proverà a rifarsi. Federico Bernardeschi della Juventus. L’infortunio di Douglas Costa lascia libero il posto di esterno destro. Nella sfida di Champions League mister Sarri ha inserito Cuadrado, contro il Verona potrebbe toccare a Bernardeschi. Al calciatore il compito di riscattare l’opaca prestazione offerta contro la Fiorentina.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

Ciccio Caputo del Sassuolo. Dopo il gol all’esordio nella trasferta di Torino l’attaccante neroverde non è più riuscito a trovare la via della rete. Contro la Spal potrebbe tornare ad esultare. Fabio Quagliarella della Sampdoria. La partenza con il freno a mano tirato per la Sampdoria ha condizionato anche il rendimento di Quagliarella. Il capocannoniere della scorsa Serie A ha segnato una sola rete in questo inizio di stagione. Domenica andrà a caccia del gol dell’ex. Kevin Lasagna dell’Udinese. Un gol in tre partite e una fantamedia di 7,3 per l’attaccante dei friulani. Contro il Brescia servirà l’esperienza e la rapidità di Lasagna per provare ad uscire dalla Dacia Arena con i tre punti.

Numeri utili per il Fantacalcio

Calendario partite Serie A

Classifica Serie A

Classifica marcatori Serie A

SPORTEVAI | 20-09-2019 11:39