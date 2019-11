Fantacalcio, i consigli per la 12esima giornata

La 12a giornata del campionato di Serie A è alle porte. Questa sera alle 20.45 andrà in scena l’anticipo tra Sassuolo-Bologna mentre domani si disputeranno le gare tra Brescia-Torino, Inter-Verona e Napoli-Genoa. Chiuderà il turno il big match in programma domenica sera tra Juventus-Milan. Schierare i migliori undici giocatori non è semplice ma noi, come sempre, proveremo a risolvere i vostri dubbi consigliandovi tre nomi per reparto. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 12a giornata

1– Lukasz Skorupski del Bologna. Fantamedia non altissima (4,5) ma media voto positiva per l’estremo difensore del Bologna (6,09). Contro il Sassuolo proverà a mantenere la porta inviolata.

2 – Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Il portiere dell’Atalanta avrà di fronte la Sampdoria, squadra apparsa in ripresa nelle ultime settimane ma che fa ancora registrare il peggior attacco della Serie A al pari della Spal (7 gol realizzati).

3 – Juan Mussu dell’Udinese. Schierare il portiere friulano potrebbe essere un azzardo se consideriamo i 12 gol subiti nelle ultime tre giornate. Nelle prime otto partite, però, la squadra ne aveva subiti appena 6 e domenica sfiderà uno dei peggiori reparti offensivi del campionato.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il miglior difensore del campionato in rapporto a partite giocate e fantamedia (6,95). Per lui anche 3 gol realizzati in undici presenze.

2 – Hans Hateboer dell’Atalanta. Partite con alti e bassi per l’esterno olandese. In nove gare ha ottenuto una fantamedia di 5,89 e ricevuto 3 ammonizioni. Bene dal punto di vista degli assist (2). Contro la Sampdoria potrebbe regalare bonus.

3 – Filippo Romagna del Sassuolo. La difesa del Sassuolo non è solidissima (20 gol subiti) ma Romagna, contro il Bologna, potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Nicolò Zaniolo della Roma. 3 gol segnati nelle ultime tre partite di campionato che hanno spinto la sua fantamedia sul 6,73. Contro il Parma potrebbe gonfiare nuovamente la rete.

2 – Jasmin Kurtic della Spal. Il momento della Spal non è positivo: un punto nelle ultime quattro gare e una sola rete segnata, proprio dallo Sloveno, nella sfida con il Napoli. Contro l’Udinese andrà a caccia del terzo centro stagionale.

3 – Marco Mancosu del Lecce. Autentica rivelazione di questa prima parte di stagione con 5 gol segnati in undici partite. Infallibile dagli undici metri con 4 centri su 4. Anche contro la Lazio cercherà di regalare bonus ai fantallenatori che hanno creduto in lui.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Giovanni Simeone del Cagliari. L’ex di turno nella sfida contro la Fiorentina. In maglia viola ha totalizzato 80 presenze tra campionato e coppa Italia e segnato 22 gol. Fino ad ora 3 reti, 2 assist e una fantamedia di 7,2.

2 – Goran Pandev del Genoa. L’assenza di Kouamè, impegnato in Coppa d’Africa U23, proietta Pandev tra i titolari nella sfida contro il Napoli. Il club di Ancelotti potrebbe avere la testa altrove dopo i recenti fatti legati al ritiro. Pandev ha giocato nel club partenopeo dal 2011 al 2014 e anche in questo caso il gol dell’ex potrebbe essere dietro l’angolo.

3 – Riccardo Orsolini del Bologna. Prestazione da dimenticare per il calciatore nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter. L’attaccante del Bologna non è mai stato pericoloso in zona offensiva e ha causato il fallo da rigore che ha permesso ai nerazzuri di uscire dal campo con i tre punti. Contro il Sassuolo cercherà gol e riscatto.

SPORTEVAI | 08-11-2019 12:26