Fantacalcio: I consigli per la 14esima giornata

I turni di Champions League ed Europa League sono alle spalle, ma il calcio continuerà a regalare emozioni con la 14a giornata del campionato di Serie A che si aprirà domani con gli anticipi tra Brescia-Atalanta, Genoa-Torino e Fiorentina-Lecce. Chiuderà il quadro il posticipo del lunedì sera tra Cagliari-Sampdoria. Noi, come al solito, proveremo a risolvere i vostri dubbi consigliandovi tre giocatori per reparto. In bocca al lupo e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 14a giornata

1 – Thomas Strakosha della Lazio. 4 gol subiti nelle ultime tre partite di campionato ma primo per fantamedia (5,46) al pari di Silvestri. Se a ciò si sommano le difficoltà in zona gol dell’Udinese risulta difficile non puntare sul numero uno biancoceleste.

2 – Ionut Radu del Genoa. Porta imbattuta al San Paolo e prestazione da 7,5 in pagella nell’1-1 contro la Spal. Contro il Torino l’estremo difensore proverà a mantenere la propria porta inviolata.

3 – Rafael del Cagliari. Opportunità da sfruttare per il brasiliano che prenderà il posto dello squalificato Olsen. Contro la Sampdoria, squadra con il secondo peggior attacco del campionato, potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Martin Caceres della Fiorentina. Un solo cartellino giallo in nove apparizioni e una fantamedia che sfiora il 6 (5,94). Il rendimento costante dell’uruguagio rappresenta una garanzia e la sua esperienza potrebbe fare la differenza nel match contro il Lecce. Pericoloso anche da palla inattiva in zona offensiva.

2 – Marco Calderoni del Lecce. Come a San Siro con il Milan il laterale sinistro ha deciso in pieno recupero il match contro il Cagliari siglando la rete del 2-2. Secondo miglior difensore del campionato con una fantamedia di 6,73 e 3 gol realizzati.

3 – Matteo Darmian del Parma. Ritorno al passato per Matteo Darmian che sfiderà il club che lo ha lanciato in Serie A. Il calciatore potrebbe ripetere la buona prestazione offerta contro il Bologna.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il rendimento di questo avvio di stagione è nella media ma contro l’Udinese vorrà rimediare al 5,5 in pagella ottenuto contro il Sassuolo . Fantamedia positiva (6,69) con 2 reti realizzate in tredici partite.

2 – Albin Ekdal della Sampdoria. Ancora nessun bonus per il centrocampista svedese e una fantamedia di 5,73. Numeri non positivi ma la legge dell’ex potrebbe rappresentare lo stimolo giusto per trovare la prima rete con la maglia blucerchiata.

3 – Cristian Ansaldi del Torino. Prestazioni altalenanti per l’esterno granata ma nelle prime nove giornate ha regalato comunque dei bonus con un gol e un assist.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Josip Ilicic dell’Atalanta. Dopo le due giornate di squalifica in campionato torna in campo il fantasista sloveno. La grinta e la voglia del calciatore potrebbero fare la differenza nella sfida contro il Brescia. Possibili bonus in arrivo.

2 – Stefano Okaka dell’Udinese. Aria di derby per l’ex Roma. Quest’anno con i suoi gol ha deciso le sfide con Bologna e Torino ma il +3 manca da circa un mese, nella partita persa 7-1 contro l’Atalanta. La sfida con la Lazio potrebbe rappresentare uno stimolo aggiuntivo. Fantamedia del 7 ma attenzione al giallo facile: già cinque ammonizioni in nove presenze.

3 – Rodrigo Palacio del Bologna. Fantamedia del 7,23 con 4 reti siglate in tredici gare disputate. Contro il Napoli, reduce dalle fatiche di Anfield, l’attaccante proverà a far valere la sua esperienza per regalare bonus ai suoi fantallenatori.

SPORTEVAI | 29-11-2019 12:49