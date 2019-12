Fantacalcio: I consigli per la 16a giornata

Dopo l’intensa tre giorni di calcio europeo siamo pronti a tuffaci nella 16a giornata del campionato di Serie A. Si parte sabato con lo scontro salvezza tra Brescia-Lecce e si chiude lunedì con il posticipo Cagliari-Lazio. Come di consueto proveremo a risolvere i vostri dubbi consigliandovi tre giocatori per reparto. Buona fortuna dunque e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 16a giornata

1 – Ionut Radu del Genoa. Derby della lanterna fondamentale in chiave salvezza. Noi scegliamo il portiere rumeno del Genoa. I 30 gol subiti in questo avvio non sono un bel biglietto da visita, ma l’importanza della posta in palio potrebbe esaltare il numero uno rossoblu.

2 – Salvatore Sirigu del Torino. Rendimento costante per il portiere granata. Le 21 reti incassate fin qui non intaccano la buona fantamedia di 5,23. Una sicurezza, anche quando c’è da parare un rigore.

3 – Bartlomiej Dragowski della Fiorentina. L’Inter vorrà riscattare l’esclusione dalla Champions League ma, dopo quattro sconfitte consecutive, i viola non possono più sbagliare. Siamo certi che gran parte della sfida passerà dai guantoni del portiere gigliato.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Luiz da Silva Danilo della Juventus. Con Cuadrado squalificato mister Sarri potrebbe lanciare dal primo minuto l’ex giocatore del Manchester City. Finora solo sei apparizioni in campionato, di cui quattro dal primo minuto, condite però dalla rete contro il Napoli. Fantamedia del 6,42 e una chance da non farsi sfuggire.

2 – Amir Rrahmani del Verona. Il difensore di Juric in questa prima parte di stagione ha dimostrato di essere una sicurezza. Per lui fantamedia del 6,17 con una sola ammonizione in quindici presenze.

3 – Dalbert della Fiorentina. Voglia di rivalsa per il brasiliano. I viola sono in picchiata ma contro i nerazzurri l’ex di turno vorrà incidere. Il calciatore potrebbe regalare ai suoi fantallenatori il quarto bonus stagionale.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Simone Verdi del Torino. Il centrocampista offensivo del Torino fatica a essere decisivo nella zona calda del campo. La fantamedia di 5,85 con soli due assist all’attivo non è eccezionale ma contro il Verona potrebbe sbloccarsi.

2 – Henrikh Mkhitaryan della Roma. L’armeno sembra aver lasciato alle spalle i guai d’inizio stagione. Per lui solo sei presenze in campionato ma con due gol e un assist. Da schierare anche se dovesse entrare a gara in corso.

3 – Manuel Lazzari della Lazio. L’esterno di Simone Inzaghi nell’ultimo mese ha offerto buone prestazioni che hanno portato la sua fantamedia a 6,05. Nell’importante sfida di Cagliari non è da escludere l’arrivo del secondo bonus stagionale.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Gianluca Lapadula del Lecce. Prima della squalifica aveva regalato quattro reti ai suoi fantallentori. Nella trasferta di Brescia l’attaccante vuole riprendere da dove aveva lasciato. Difficile relegarlo in panchina in una gara così importante.

2 – Arkadiusz Milik del Napoli. La tripletta europea potrebbe spingere mister Gattuso a schierare Milik dal primo minuto nel suo 4-3-3. Il calciatore è in ballottaggio con Mertens ma potrebbe regalare bonus anche in caso di ingresso a gara in corso.

3 – Luis Muriel dell’Atalanta. Contro il Verona ha ritrovato il gol dopo oltre un mese. La trasferta di Bologna nasconde più di un’insidia ma l’entusiasmo per la qualificazione in Champions League potrebbe incidere. Possibili bonus in arrivo.

SPORTEVAI | 13-12-2019 12:13