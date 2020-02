Fantacalcio: I consigli per la 23esima giornata

La 23a giornata del campionato di Serie A si aprirà con l’anticipo serale tra Roma-Bologna e si chiuderà con l’attesissimo derby della Madonnina Inter-Milan. Come sempre, noi cercheremo di guidarvi nelle scelte, anche meno scontate. Ricordate di schierare la formazione nel pomeriggio di venerdì! Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 23a giornata

1 – Bartolomiej Dragowski della Fiorentina. Contro l’Atalanta non sarà semplice ma la fama di para-rigori dell’estremo difensore polacco potrebbe risultare decisiva… anche perché la Dea ha già battuto otto penalty in questa prima metà di stagione. Se a ciò si somma la media del 6,18 sarebbe un peccato non provarci.

2 – Ionut Radu del Parma. L’ex Genoa non gioca dalla 18esima giornata ed è all’esordio con i ducali. Lecito aspettarsi una prestazione positiva. Si troverà di fronte il capocannoniere della Serie A e sarà quasi certamente chiamato agli straordinari. La media del 5,94 non deve ingannare.

3 – Alessio Cragno del Cagliari. Tornato dal lungo infortunio, si è ripreso la maglia da titolare a scapito di un Olsen che aveva comunque fatto vedere buone cose. L’attacco tutto da decifrare del Genoa potrebbe giocare a suo favore e il clean sheet non sembra una chimera. Per lui due presenze sopra la sufficienza e media del 6,25.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Stefano Sabelli del Brescia. Sfida contro l’Udinese da non sbagliare per le rondinelle. Il laterale proverà a dare il suo contributo e siamo certi che non si risparmierà. Buon 5,93 di fantamedia anche in ottica modificatore. Potrebbe arrivare il terzo bonus stagionale, per ora è fermo a due assist.

2 – Kevin Bonifazi della Spal. C’è da lasciarsi alle spalle l’imbarcata con la Lazio, e la risalita potrebbe partire già nel derby emiliano con il Sassuolo. Per ora, il suo ritorno in quel di Ferrara non è stato esaltante, ma trovando continuità potrebbe tornare ai livelli della passata stagione. Per lui 6,1 di fantamedia e ampi margini di miglioramento.

3 – Chris Smalling della Roma. Prima metà di stagione da protagonista per l’ex Manchester United. Nelle ultime uscite non ha brillato, ma contro il Bologna potrebbe arrivare il riscatto. Il 6,76 di fantamedia, con due reti, un assist e una sola ammonizione lo rendono uno dei difensori più continui del campionato. Una certezza anche per chi punta al modificatore.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Marco Benassi della Fiorentina. Ultime due gare sottotono per il centrocampista viola che però arrivava da un buon periodo di forma condito da un gol e un assist. La fantamedia resta interessante con il 6,21 e una sola ammonizione. In casa, contro l’Atalanta, ci sarà da battagliare e non è da escludere una prestazione gagliarda.

2 – Rolando Mandragora dell’Udinese. La stagione del centrocampista friulano non è stata fin qui esaltante con il 5,9 di fantamedia. Per lui solo due assist e ancora zero alla voce gol segnati. Che contro il Brescia arrivi il primo agognato +3 in campionato?

3 – Roberto Soriano del Bologna. Il tonfo contro il Sassuolo costringe i giallorossi a innalzare il livello di guardia. Ci sarà dunque da lottare, in un match che potrebbe decidersi nella zona centrale del campo. Visto l’ottimo periodo di forma e il 6,75 di fantamendia, con tre gol e due assist, il centrocampista potrebbe essere la sorpresa di giornata.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Domenico Berardi del Sassuolo. Un assist e un gol nelle ultime tre giornate per rimpolpare un bottino stagionale di tutto rispetto, con già nove centri e tre assist. Il trend è in positivo e l’ottimo 8,09 di fantamedia è lì a confermarlo. Nella trasferta di Ferrara contro lo Spal potrebbe ripetersi.

2 – Giovanni Simeone del Cagliari. Prestazione da incorniciare nel rocambolesco 2-2 contro il Parma. Un assist e un gol che portano la sua fantamedia oltre il sette (7,02). Lo score generale è da migliorare, ma nella seconda parte di stagione potrebbero iniziare a fioccare i bonus. E perché non puntare su di lui già dalla sfida di Marassi con il Genoa?

3 – Lorenzo Insigne del Napoli. Gli azzurri iniziano a carburare. Sulla stessa lunghezza d’onda, anche le prestazioni di Lorenzo il magnifico potrebbero avere una svolta. Fin qui stagione sotto i suoi standard con soli quattro gol, due assist e una fantamedia di 6,67. Contro il Lecce potrebbe portare bonus facili.

SPORTEVAI | 07-02-2020 12:03