Fantacalcio: I consigli per la 24esima giornata

La 24a giornata del campionato di Serie A apre i battenti sabato pomeriggio con Lecce-Spal. La domenica sarà monopolizzata dall’attesa per il posticipo delle 20.45 Lazio-Inter, scontro diretto a cui guarda con interesse anche la Juventus, che nel pomeriggio cercherà il riscatto contro il fanalino di coda Brescia. Chiude il turno nella serata di lunedì, Milan-Torino.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 24a giornata

1 – Andrea Consigli del Sassuolo. La gara tra alti e bassi con la Spal ha leggermente incrinato l’ottimo rendimento di questo ultimo periodo. Contro il Parma occorrerà tutta la sua esperienza. La media del 6,08 con anche un rigore neutralizzato, ci spingono però a puntare sull’estremo difensore neroverde.

2 – Wojciech Szczesny della Juventus. Incassa una media di un gol a partita e già questo fa notizia. Quest’anno però va così e il malus sembra essere sempre dietro l’angolo. La sconfitta con il Verona dovrebbe già essere alle spalle e contro il Brescia potrebbe arrivare finalmente il tanto atteso zero alla voce malus. Buona fantamedia del 5,34 con un penalty parato.

3 – Mattia Perin del Genoa. Tralasciando il passaggio a vuoto contro la Roma, si conferma una certezza. Il ritorno sotto la lanterna, con una media del 6 pieno, non può che fare felici i suoi fantallenatori. Contro il Bologna non sarà facile, ma li suoi riflessi potrebbero risultare decisivi.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Davide Faraoni del Verona. Stagione da incorniciare per l’ex Inter, che a Verona sembra aver trovato la giusta dimensione. L’ottima prova nel successo contro la Juventus non è un caso, così come il 6,57 di fantamedia con tanto di gol (già quattro) e assist (tre). Con l’Udinese ci sarà da correre, ma giunti a questo punto della stagione preferirgli qualcun altro sembra un azzardo.

2 – Georgios Kyriakopoulos del Sassuolo. È senza dubbio tra le sorprese più positive di questa stagione. Fantamedia del 6,27 e due assist all’attivo. Un biglietto da visita che avrà certamente spinto molti di voi a puntare su di lui nell’asta di riparazione. Con il Parma potrebbe dire la sua sulla fascia di competenza.

3 – Riccardo Gagliolo del Parma. Con una fantamedia del 6,11 è tra i difensori che sta regalando più soddisfazioni ai propri fantallenatori. Rendimento costante, con due reti e altrettanti assist. Nel derby con il Sassuolo potrebbe tentare la sortita offensiva per regalare il quinto bonus di stagione.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Siamo certi che l’ottima fantamedia del 6,76 avrà convinto più di un fantallenatore nell’asta di riparazione. Il centrocampista viola è tra i più costanti del campionato e ha già regalato tre reti e due assist. Contro la Samp a Marassi non è mai facile, ma la sua classe potrebbe fare la differenza.

2 – Diego Demme del Napoli. È l’ultimo arrivato, ma si è già preso le chiavi del centrocampo azzurro. In quattro presenze ha una fantamedia del 6,38 condita da un gol. Non si risparmia mai, e proprio per questo tenete contro dell’alta propensione al giallo, sono quattro su quattro.

3 – Alex Berenguer del Torino. Contro il Milan c’è da vendicare la rocambolesca sconfitta di Coppa Italia. Proprio l’impegno settimanale in coppa dei rossoneri, potrebbe agevolare il compito del Toro e, ne siamo certi, Berenguer dirà la sua. Per lui fantamedia super del 6,93, con già cinque gol e un assist.Fantacalcio: consigli per l’attacco1 – Filippo Falco del Lecce. Non è tra gli attaccanti più prolifici del campionato, ma sta dando una grossa mano al suo Lecce. Nel successo di Napoli è stato tra i migliori e potrebbe ripetersi contro la Spal. Tre gol e tre assist fin qui per lui, e una fantamedia del 7,11 che lo spingono verso un posto da titolare nei vostri undici.

2 – Musa Barrow del Bologna. Non è certissimo di una maglia da titolare, ma i tre centri nelle ultime tre giornate lo rendono una certezza sotto rete. Contro il Genoa, seconda peggior difesa del campionato, potrebbe spaccare la partita anche qualora dovesse partire dalla panchina. Per lui fantamedia del 7,05, con tre gol e tre assist, ma anche un rigore fallito.

3 – Kevin Lasagna dell’Udinese. Stagione un po’ sottotono per il capitano friulano. Fin qui per lui appena quattro reti, con un misero 6,27 di fantamedia. È la vera scommessa di questa giornata, che lo vedrà costretto a confrontarsi con una delle retroguardie – quella del Verona – tra le più in forma del campionato. Solo per cuori forti e ammiratori fedeli.

SPORTEVAI | 14-02-2020 10:57