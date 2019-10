Fantacalcio, i consigli per la nona giornata

Settimana ricca per tutti gli appassionati di calcio. Dopo le partite di Champions League ed Europa League torna puntuale la 9a giornata del campionato di Serie A con l’anticipo tra Verona-Sassuolo. I problemi legati alla miglior fanta-formazione da schierare sono dietro l’angolo ma noi, come sempre, cercheremo di risolvere i vostri dubbi. Buona fortuna e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da scegliere per la 9a giornata

1 – Pierluigi Gollini dell’Atalanta. La squadra di mister Gasperini affronterà in casa l’Udinese, formazione che in queste prime otto giornate non ha brillato dal punto di vista realizzativo. La fantamedia di Gollini non è altissima (4,5) ma contro l’Udinese potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva.

2 – Andrea Consigli del Sassuolo. 9 gol subiti nelle ultime tre partite e una fantamedia di 4,36 in sette gare disputate. Numeri non positivi ma la media voto di 6,21 (senza bonus e malus) fa ben sperare. La squadra di mister De Zerbi, inoltre, viene da tre sconfitte consecutive e contro il Verona dovrà fare di tutto per provare a conquistare i tre punti.

3 – Ionut Radu del Genoa. Classica domenica da incubo quella vissuta dall’estremo difensore nell’ultimo turno di campionato con ben 5 gol subiti, 11 nelle ultime tre partite. Il Genoa è attualmente la squadra con la peggior difesa della Serie A ma contro il Brescia potrebbe arrivare il riscatto.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Martin Caceres della Fiorentina. Il 3-5-2 adottato da Montella sta facendo rendere al meglio i tre difensori della Fiorentina e Caceres è tra questi. Il calciatore uruguaiano ha disputato sei partite conquistando una fantamedia di 6,17.

2 – Larangeira Danilo del Bologna. Sfida delicata per la formazione di mister Mihajlovic che nel lunch match di domenica affronterà in casa la Sampdoria. Danilo, in gol contro la Juventus, potrebbe sfoderare un’altra prestazione positiva e incrementare la sua fantamedia. Attualmente 6,5 in 4 partite.

3 – Jeison Murillo della Sampdoria. Nonostante lo 0-0 ottenuto dalla Sampdoria nell’ultimo match di campionato contro la Roma Murillo non ha brillato ed è uscito dal campo con un 5 in pagella. Nelle 6 gare disputate il rendimento del calciatore non è stato altissimo (media di 5,33) ma contro il Bologna potrebbe rifarsi.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Valerio Verre del Verona. Le aspettative intorno al centrocampista del Verona sono alte se paragonate a quanto fatto vedere nella scorsa stagione con la maglia del Perugia (12 gol in 35 partite). Contro il Sassuolo potrebbe sbloccarsi.

2 – Romulo del Brescia. Centrocampista duttile, capace di ricoprire diversi ruoli e portare qualche bonus ai fantallenatori che hanno puntato su di lui. In sei partite ha ottenuto una fantamedia di 6,92 con 1 gol e 2 assist.

3 – Daniele Baselli del Torino. Rendimento nella media per il centrocampista del Torino con 2 assist realizzati ma ancora zero gol segnati. La prima rete in campionato potrebbe arrivare domenica contro il Cagliari.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Christian Kouamè del Genoa. Il cambio in panchina potrebbe condizionare la prestazione di Kouamè. Il gol in campionato manca da un mese e nell’anticipo serale di sabato contro il Brescia proverà ad impressionare il nuovo mister Thiago Motta.

2 – Manolo Gabbiadini della Sampdoria. La Sampdoria di mister Ranieri ha l’obiettivo di migliorare dal punto di vista realizzativo e Gabbiadini potrebbe essere l’uomo adatto. Contro il Bologna, squadra nella quale ha militato nella stagione 2012-13, potrebbe arrivare il gol dell’ex.

3 – Joao Pedro del Cagliari. 3 gol segnati in 8 partite e una fantamedia di 7,19. Contro il Torino la squadra di Maran va a caccia del settimo risultato utile consecutivo.

SPORTEVAI | 25-10-2019 10:35