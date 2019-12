Fantacalcio: I consigli per la quindicesima giornata

Tenetevi pronti perché oggi è già tempo di fare le fanta-formazioni. Questa sera infatti partirà la 15a giornata del campionato di Serie A con l’anticipo tra Inter-Roma. Domani scenderanno in campo Atalanta-Verona, Udinese-Napoli e Lazio-Juventus mentre domenica il turno si chiuderà con il posticipo serale tra Bologna-Milan. Noi siamo sempre qui, pronti a suggerirvi tre giocatori per reparto. Buona fortuna dunque e buon fantacalcio a tutti.

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 15a giornata

1 – Gianluigi Donnarumma del Milan. Dopo la giornata di ordinaria amministrazione contro il Parma e il 6 intaccato solo dall’ammonizione, a Bologna Gigio proverà a tenere inviolata la porta per due turni consecutivi. Quest’anno è successo solo tra la seconda e la terza giornata.

2 – Gabriel del Lecce. Il clean sheet dell’Artemio Franchi gli è valso il 6,5 in pagella. I 27 gol subiti in stagione dal Lecce non sono un bel biglietto da visita ma contro il Genoa, andato a segno solo tre volte nelle ultime cinque di campionato, il brasiliano potrebbe non subire reti.

3 – Jesse Joronen del Brescia. Con il ritorno di Eugenio Corini il Brescia tenta l’inversione di marcia. Contro la Spal la squadra vuole tornare a fare punti e Joronen proverà a dare il suo contributo. Fantamedia del 4,17 ma media voto positiva con 6,17.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Cristian Romero del Genoa. Prestazioni altalenanti per il difensore del Genoa ma pedina fondamentale per la squadra di Thiago Motta: il calciatore ha disputato dodici partite con una media voto vicina al 6 (5,88). Per lui anche un assist nella prima giornata.

2 – Fabio Pisacane del Cagliari. Solo un’ammonizione in tredici presenze per l’esperto difensore e fantamedia del 6,24. Nelle ultime due partite non ha brillato (5,5 in entrambe) ma al Mapei Stadium potrebbe uscire dal campo con una valutazione positiva.

3 – Nenad Tomovic della Spal. Tre punti nelle ultime sette partite per la Spal di Semplici. La partita contro il Brescia è fondamentale e l’esperienza di Tomovic potrebbe aiutare la squadra in zona difensiva. La fantamedia del 5,82 potrebbe migliorare.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Erick Pulgar della Fiorentina. Il periodo no dei Viola passa anche dalle sue prestazioni non esaltanti. La fantamedia resta sopra la sufficienza (6,69) con tre gol e due assist. Possibili bonus in arrivo contro il Torino.

2 – Dejan Kulusevski del Parma. La fantamedia del 7,25 parla per lui. Già tre reti e cinque assist per il centrocampista svedese. Con la Sampdoria proverà a riscattare l’opaca prestazione offerta contro il Milan.

3 – Blerim Dzemaili del Bologna. Primi bonus stagionali nelle ultime due gare di campionato con un gol e un assist. Contro il Milan lo svizzero punta a confermare il buon momento di forma. Piccola curiosità: con una sua rete ha deciso Genoa-Milan (1-0) nella stagione 2015/16.

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Lorenzo Insigne del Napoli. Avvio complicato per il fantasista napoletano: il +3 manca dalla quarta giornata ma contro l’Udinese l’incubo potrebbe finire. La fantamedia resta positiva ma per un attaccante il 6,85 non può che migliorare.

2 – Ernesto Torregrossa del Brescia. In questo inizio di stagione l’attaccante del Brescia è sceso in campo solo tre volte e non ha offerto prestazioni memorabili. Contro la Spal potrebbe partire titolare e farà di tutto per realizzare la prima rete in campionato.

3 – Khouma Babacar del Lecce. Il rendimento del senegalese è ampiamente sotto la sufficienza. La fantamedia del 5,4 è intaccata dai due errori dal dischetto su due e da prestazioni spesso svogliate. Solo un solo gol in dieci presenze ma contro il Genoa potrebbe tornare ad esultare.

SPORTEVAI | 06-12-2019 13:19