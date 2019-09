Fantastica Eleonora Giorgi nella marcia: lacrime di gioia

Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica in corso a Doha, in Qatar. Eleonora Anna Giorgi ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova della 50 km di marcia con il tempo di 4h29'13". Davanti all'Azzurra solo due atlete, le cinesi Liang Rui (4h23'25") e Li Maocuo (4h26'40").

Per la Giorgi è la prima medaglia iridata in carriera: dopo la gara la marciatrice milanese, che ha compiuto 30 anni due settimane fa, non è riuscita a trattenere l'emozione avvolta nella bandiera tricolore.

"Per me questa medaglia ha un valore inestimabile, è qualcosa di grande, al termine di una stagione magica. La dedico a me stessa, per aver tenuto duro e aver creduto in questo sogno senza mai arrendermi – ha commentato la Giorgi alla Rai – Sono contenta e fiera di averla conquistata con la maglia della Nazionale".

"Ho usato testa, gambe e soprattutto il cuore, per superare i problemi di stomaco che mi hanno rallentata, ho anche rischiato di non farcela, ma ci tenevo veramente tanto. Sapevo che era un’occasione da cogliere e non volevo lasciarmela scappare. Una gara difficile per tutti, nessuno è abituato a competere in queste condizioni".

Non hanno completato la gara le altre due azzurre Nicole Colombi e Maria Vitoria Becchetti.

La gara degli uomini è stata vinta dal giapponese Yusuke Suzuki, argento al portoghese Joao Vieira e bronzo al canadese Evan Dunfee. Vieira a 43 anni diventa il più anziano medagliato della storia dei Mondiali di atletica in ogni disciplina.

Il campione francese in carica Yohann Diniz si è ritirato dopo 15 km. Tra gli Azzurri, sedicesimo Michele Antonelli in 4 h22' 20'' e ritirato Teodorico Caporaso.

