Faouzi Ghoulam ancora sotto i ferri

Il calvario di Faouzi Ghoulam non è ancora finito. Dopo il doppio intervento al ginocchio sinistro della scorsa stagione, prima a novembre per ricostruire il crociato e poi a febbraio per la frattura della rotula, l’esterno algerino deve tornare sotto i ferri.

Questo l’esito del consulto medico svoltosi a Roma, presso Villa Stuart: questa volta l’operazione, che verrà effettuata dal professor Mariani, servirà per rimuovere il filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula e non dovrebbe mettere in pericolo la partecipazione del giocatore al ritiro estivo.



SPORTAL.IT | 03-07-2018 21:15