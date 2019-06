Fari del Monaco su un interista

Il primo nome per il mercato in uscita dell'Inter è Joao Mario. Il portoghese, complici diversi infortuni, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio questa stagione e in estate potrebbe partire.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile trasferimento allo Sporting Lisbona come contropartita nell'affare che avrebbe portato Bruno Fernandes in nerazzurro ma l'ex Udinese sembra destinato alla Premier League.

Ora, però, sulle tracce di Joao Mario c'è il Monaco che, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbe rilevare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

SPORTAL.IT | 26-06-2019 15:07