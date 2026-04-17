Farioli che beffa, rissa a Strasburgo, le semifinaliste in Europa League e Conference

I risultati dei quarti di finale delle due competizioni UEFA e il quadro completo del prossimo turno: Porto eliminato dal Nottingham Forest, Friburgo a valanga

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

In archivio anche i quarti di finale di Europa League e Conference, con diversi risultati a sorpresa e qualche eliminata eccellente. Fra queste, il Porto di Farioli, che paga a caro prezzo le tante occasioni sprecate all’andata e cade in casa del Nottingham Forest. Alta tensione a Strasburgo, dove i francesi sono riusciti a ribaltare l’ampio vantaggio accumulato dal Mainz nel primo round del doppio confronto. Avanzano senza particolari problemi Friburgo e Braga, così come gli ucraini dello Shaktar Donetsk. Scopri qui di seguito il quadro completo delle semifinali delle due competizioni UEFA.

Europa League: Porto eliminato, rimonta Braga. Il quadro delle semifinali

In Europa League, il Friburgo non fallisce la propria missione, difendendo al meglio il 3-0 dell’andata e liquidando la pratica Celta Vigo anche al ritorno. Finisce 3-1 per i tedeschi il secondo confronto tra le due squadre, con i bianconeri sempre in pieno controllo del match, anche grazie all’uno-due arrivato all’alba dell’intervallo, targato Matanovic-Suzuki. Nella ripresa, lo stesso Suzuki ha calato il tris, rendendo il gol di Swedberg nel finale solo una magra consolazione.

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Friburgo atteso in semifinale dallo Sporting Braga, corsaro a sorpresa in quel di Siviglia contro il Real Betis: dopo l’1-1 dell’andata, agli andalusi non è bastato il doppio vantaggio accumulato nei primi 26 minuti di gioco, quando Antony ed Ezzalzouli portano avanti i padroni di casa, facendo esplodere il pubblico di fede biancoverde. Poi, a pochi passi dall’intervallo, la rete della speranza di Victor, che ha riaperto i conti e l’aggregate della doppia sfida.

In avvio di ripresa, succede di tutto: nel giro di quattro minuti, il Braga si porta in vantaggio, ribaltando la situazione con Vitor Carvalho e il calcio di rigore realizzato da Horta. Nell’ultimo terzo di gara, ci pensa Gorby a chiudere la contesa e a mandare in paradiso la formazione portoghese, che ora se la vedrà con il temibile Friburgo nel prossimo turno.

Sarà derby inglese in campo internazionale, invece, per Aston Villa e Nottingham Forest, con i biancorossi capaci di eliminare il Porto di Farioli grazie alla vittoria di misura maturata nel match di ritorno di questi quarti di finale di Europa League. Lusitani ridotti in inferiorità numerica dopo appena otto minuti, con Bednarek espulso dal direttore di gara. Al 12′, arriva il gol partita di Gibbs-White (grazie anche a una deviazione), che finalizza al meglio l’assist di Williams e fa volare il Forest. Beffa per il manager italiano, che all’andata aveva avuto le chances per indirizzare il doppio confronto.

Conference League: Rayo Vallecano col brivido, rissa a Strasburgo

Ad abbandonare la Conference League non è solo la Fiorentina di Paolo Vanoli. Esce con onore l’AEK Atene, che sfiora una clamorosa impresa contro un Rayo Vallecano irriconoscibile dopo il 3-0 dell’andata. È il gol di Palazon a salvare gli spagnoli, travolti dalla furia greca targata Zini-Marin nei primi 45 minuti di gioco. Doppietta per il classe 2002 nel secondo tempo, per il 3-1 finale, che non basta ai padroni di casa per portare la sfida ai tempi supplementari.

Rayo che pesca in semifinale lo Strasburgo, protagonista di una clamorosa prestazione contro il Mainz, ad una settimana dal 2-0 in favore dei tedeschi: Nanasi e Ouattara riportano l’aggregate in equilibrio nel primo tempo, poi tocca ad Enciso ed Emegha regalare ai francesi il pass per il turno successivo di Conference League, annichilendo i diretti avversari. Nel mezzo, anche un penalty fallito dallo stesso Emegha, croce e delizia nell’arco dei 90 minuti.

Brutte le scene registrate nel finale di gara, con l’esultanza provocatoria di Martial Godo che ha indispettito i rivali: il calciatore dello Strasburgo ha appoggiato la propria maglia sulla bandierina d’angolo davanti al settore ospiti, in segno di sfida (e di conquista). Il gesto ha provocato la reazione immediata di Nadiem Amiri, che ha spinto l’ivoriano dando il via a una rissa che ha coinvolto diversi giocatori, tra cui l’ex Bologna Stefan Posch e Philipp Tietz. Nella confusione Maxi Oyedele è finito a terra, mentre gli steward sono dovuti intervenire per riportare la calma. Ad avere la peggio, in termini disciplinari, è stato proprio Amiri, espulso per il suo comportamento.

Lo Shaktar Donetsk “passeggia” tra le mura amiche dell’AZ Alkmaar, pur non vincendo il secondo round del doppio confronto: sicuri del 3-0 dell’andata, gli ucraini hanno potuto accontentarsi del pari, maturato nella ripresa. Ad Alisson e Luca Meirelles hanno risposto Jensen e Sin, evitando almeno una nuova sconfitta agli olandesi. La formazione arancionera, dal canto suo, troverà in semifinale proprio il Crystal Palace, che ha eliminato la viola ai quarti.