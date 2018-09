Fascia Astori, la Lega ha deciso

La Lega di serie A ha deciso di dare una deroga alla Fiorentina per far sì che il capitano viola, German Pezzella, possa indossare la fascia di capitano dedicata a Davide Astori e non quella omologata a inizio anno dalla Lega stessa.

Tutti i club hanno votato a favore della deroga nel corso della riunione di mercoledì, vista l’eccezionalità del caso. Infatti tutte le altre saranno obbligate a far indossare ai loro capitani la fascia decisa dal regolamento, superando le critiche delle prime tre giornate di campionato.

Gaetano Miccichè, presidente di Lega, ha anche sottolineato come l’introduzione di tale norma sia stata decisa a tavolino dalle società nel 2017.

“Credo che sia giusto che ci sia uniformità, però è altrettanto doveroso fare un’eccezione per un caso purtroppo straordinario come è stata la morte di Davide Astori – ha esordito in conferenza stampa Miccichè – il provvedimento è per questa stagione, in futuro vedremo. Mi auguro che sia un caso irripetibile ma trovavo doveroso fare un’eccezione. Le proteste degli altri capitani? Abbiamo bisogno come mondo dello sport di darci delle regole. Se un’assemblea o un consiglio decide una regola non può esistere che un capitano, che rappresenta una città e una squadra, non la accetti. Giusta o sbagliata che sia, troverei triste se i capitani non la accettassero”.

Dalla prossima giornata vedremo se gli altri capitani rispetteranno questa norma con particolare attenzione a Daniele De Rossi, che non ha mai indossato la fascia omologata ma una sua personale.

La decisione della Lega è stata accolta con entusiasmo dalla Fiorentina e dai suoi tifosi, e non solo. La società viola ha anche pubblicato un tweet tramite il proprio profilo ufficiale con la foto della fascia che riporta le iniziali di Astori e il numero 13 con gli stemmi dei quattro quartieri del capoluogo toscano con la scritta ‘Sempre con noi’ e l’hashtag DA13.

