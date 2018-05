Fascino Milan, un top player chiama i rossoneri

Sono giorni particolari in casa Milan. Giorni di frustrazione e delusione, ma anche speranza e orgoglio. Andando con ordine, i primi due sentimenti sono ovviamente legati al no della Uefa alla proposta di patteggiamento per il mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario: un brutto colpo per il club prima di tutto sul piano dell’immagine, trattandosi di un provvedimento poco frequente, e poi sul piano pratico, perché tutto questo è destinato quantomeno a rallentare le mosse di mercato, se non ad annullarle completamente qualora il processo cui andranno incontro i rossoneri a metà giugno si concludesse con il blocco al mercato per una o più sessioni. Il tutto si potrebbe unire all’esclusione dall’Europa League dopo la qualificazione conquistata sul campo, danno d’immagine e anche economico.

Va da sé che la speranza, seppur tenue, è legata al fatto che l’intenso lavoro del pool dei legali della società porti quantomeno a contenere i danni, ovvero a salvare il posto in Europa e magari ad un mercato ridotto, ma non bloccato. Tra poche settimane se ne saprà di più ma, ed eccoci all’”orgoglio”, i dirigenti e i tifosi rossoneri possono guardare con soddisfazioni alle manifestazioni di interesse che arrivano da più parti e da diversi giocatori, se non di primo piano, quantomeno di ottimo livello nel panorama internazionale. Come Memphis Depay, la stella ex Manchester United rilanciatasi al Lione, obiettivo anche dell’Inter, ma pronto ad ascoltare la proposta del Milan anche in caso di mancata partecipazione all’Europa League, stesso parere di un ex compagno dell’olandese, il belga Marouane Fellaini, svincolato dallo stesso Manchester United e allettato dalla possibilità di indossare la maglia sempre prestigiosa e carica di storia del Milan.

Ancora più prestigiose e lusinghiere sono le parole che provengono da Radamel Falcao, fino a qualche anno fa uno dei migliori centravanti a livello mondiale, poi caduto in disgrazia a causa di un grave infortunio subito quattro anni fa, proprio prima del Mondiale brasiliano, cui l’ex Porto non potè partecipare. Falcao si trova ora in Italia e per la precisione proprio a Milanello, per il ritiro pre-Mondiale della Colombia, e il suo è parso un vero e proprio invito al Milan: "Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano e so che i rossoneri sono la seconda società al mondo per Champions vinte – ha detto l'attaccante a 'Premium Sport' – Al momento sono sotto contratto col Monaco e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano". Un gradimento vero e proprio che può aprire scenari di mercato inattesi. Il ds rossonero Mirabelli ha infatti anticipato in tempi non sospetti come il club sia alla ricerca di una prima punta di livello internazionale, il cui arrivo sarebbe facilitato da due cessioni importanti nel reparto offensivo. Considerando che l’agente di Falcao, Jorge Mendes, è lo stesso di André Silva, ci si può lavorare. A patto che dall’Uefa arrivino buone notizie.

