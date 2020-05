Coronavirus, fase 2: il ritorno in vasca di Federica Pellegrini

E’ il grande giorno, quello che Federica Pellegrini attendeva dall’inizio delle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus e non ancora estinte, al pari del Covid-19. In questa fase 2 è consentita, però, agli atleti di riprendere gli allenamenti. E l’emozione di Federica è tanta, tantissima. “Devo dire che c’è solo da riprendere un po’ di fiato e un po’ di sensibilità. Però dai, pensavo peggio”, ha spiegato all’ANSA la pluricampionessa.

“Sono contenta perché in queste settimane ho lavorato molto a corpo libero e sono riuscita a mantenere forza sulle spalle”, ha precisato la Pellegrini tra le più convinte nella campagna di ripresa avviata dagli atleti, in queste ultime settimane. Nulla che possa scalfire l’impegno e la sicurezza delle attività, che per quanti attiene agli atleti che si allenano singolarmente, ha implicazioni assai diverse rispetto agli allenamenti di gruppo.

Federica Pellegrini: l’arrivo al centro federale di Verona

Arrivata al mattino al centro federale di Verona, dove si allena da tempo, con mascherina e occhiali da sole al fianco dell’inseparabile Matteo Giunta, Federica ha salutato i fotografi presenti con un segno di incoraggiamento. Il sorriso può intuirsi dietro la mascherina che Federica ha tolto per entrare in acqua, come prevedibile.

Il post sui social della Pellegrini

“Dopo sei settimane… like a baby”, ha scritto l’azzurra pubblicando sui social un video che la ritrae sul blocco di partenza e la voce fuori campo del tecnico che le dà le indicazioni. “Tipo scuola nuoto?”, ha detto la Pellegrini prima di tuffarsi.

“Devo dire – ha commentato – che ci sono solo da riprendere un po’ di fiato e un po’ di sensibilità. Però, dai, pensavo peggio. Sono contenta perché in queste settimane ho lavorato molto a corpo libero e sono riuscita a mantenere forza sulle spalle. Questo mi aiuterà a riprendere prima la mia bracciata“.

VIRGILIO SPORT | 04-05-2020 16:10