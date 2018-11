Fassone e il sogno di Li: “Ronaldo al Milan!”

Cristiano Ronaldo al Milan! I tifosi della Juventus possono stare tranquilli, non nella realtà ma nei sogni del recente passato rossonero sì. Almeno stando alle parole dell’ex amministratore delegato Marco Fassone tornato a parlare per la prima volta dopo l’addio al club di via Aldo Rossi, in un’intervista al Sole 24 Ore.

IL SOGNO DI LI – “Mr Li voleva CR7 in rossonero perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese” dice apertamente Fassone che è stato “defenestrato” dalla nuova proprietà del fondo Elliot dopo la veloce decaduta dell’impero cinese in rossonero.

L’INCONTRO CON MENDES – Ma l’ex dirigente passato un po’ alla storia per il suo “passiamo alle cose formali” svela un altro retroscena di questa trattativa, stavolta concreto, l’incontro col procuratore di Cr7. “Ronaldo voleva andarsene da Madrid. Ci siamo visti nel luglio 2017 con il suo procuratore Mendes, per verificare i costi e la disponibilità del giocatore” rivela lo stesso Fassone.

TROPPO PER QUEL MILAN – Ma ovviamente un’operazione del genere aveva dei costi insostenibili per il Milan di ieri, così come per quello di oggi e fu lo stesso Fassone a convincere Yonghong Li a desistere da qualsiasi pazza idea. “Lo convinsi a lasciar perdere il sogno: Ronaldo costava troppo”. Del resto di lì a poco i conti del Milan sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa e delle norme sul fair play finanziario preludio poi alla fine del breve corso di Li con la società rossonera finita sotto le mani del fondo Elliot.

CR7, IL PRECEDENTE NAPOLI – Insomma altro che colpo da parte della Juventus. Stando a questa versione si tratterebbe della seconda squadra italiana, prima dei bianconeri, ad essere accostata al fenomeno portoghese. Infatti poco dopo l’annuncio di Cr7 alla Juve fu il patron del Napoli Aurelio de Laurentiis a svelare di essere stato addirittura contattato da Mendes per capire se c’erano i margini per portare Cristiano al Napoli bissando l’operazione che 30 anni fa colorò d’azzurro Maradona.

