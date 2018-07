Fassone fa luce sul futuro di Bonucci

Leonardo Bonucci non si muove dal Milan.

A garantire sul futuro dell’attuale capitano rossonero è Marco Fassone, ad del club meneghino: “Leo è il nostro capitano, uno dei punti di forza, starà con noi spero ancora a lungo".

Parole molto chiare che smentiscono le voci circolate negli ultimi gironi che vedevano il Psg e il Manchester United pronti a prelevarlo per circa 35 milioni di euro.

Fassone nel corso della intervista concessa a MilanTv ha cercato poi di far luce anche sull’attuale situazione societaria dei rossoneri con Li Yonghong che sta cercando di vendere la maggioranza al miglior offerente: “Pensare che ci siano proprietà meno stabili mette un po' di agitazione. Quello che è importante per noi che gestiamo il club è che sia il club ad essere solido. Dopodichè, io mi auguro che il proprietario, chiunque sia, sia sempre un proprietario che ci supporti e che ci metta a disposizione le risorse economiche che ci siano utili. E sotto questo aspetto devo dire che Mr. Li lo ha sempre fatto, il fondo Elliott me lo ha dichiarato anche per iscritto, come testimoniano i documenti scritti portati alla UEFA. E se mai ci fosse un nuovo azionista che deve arrivare, immagino che lo faccia con quella passione che da sola giustifica un investimento in un club come il nostro".

“La squadra che noi vorremmo costruire dovrà essere un po' più forte di quella dell'anno scorso – ha proseguito l’ad del Milan parlando del mercato dei rossoneri -. Mirabelli e Gattuso hanno le idee molto chiare, mi hanno già portato la lista dei giocatori in entrata e dei giocatori in uscita. Massimiliano ci sta lavorando ed è avanti nei negoziati in alcuni casi, indietro in altri. Il Milan non aspetta che accada qualcosa, cerchiamo di andare avanti con la stessa voglia e di progredire. Come più volte detto cercheremo di fare 3-4 acquisti”.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 17:20