“Fatevene una ragione, gli scudetti sono 37”

Ogni anno la storia si ripete. Accade da otto stagioni, da quando la Juventus ha ripreso a vincere in Italia dopo Calciopoli:quanti sono i suoi scudetti? Sono quelli che dice il campo, o sono quelli che dice la legge? Insomma, dopo quello di questo campionato, sono 37 o 35?

Il conteggio – Tuttojuve non ha dubbi, come del resto la stessa società bianconera che già dopo il match con la Fiorentina ha esposto un numero eloquente sul tabellone dello Stadium: 37. “La Juventus ha aggiornato il suo conteggio passando chiaramente al 37, come dice il campo e la storia bianconera”, sottolinea il sito vicino ai colori della Vecchia Signora. Che difende a spada tratta i titoli vinti nel 2004-05 (scudetto revocato e non assegnato) e 2005-06 (revocato e assegnato all’Inter): “Due scudetti vinti sul campo e senza alcuna prova di partite truccate”.

Campioni del mondo – Per l’editorialista Massimo Pavannegare la legittimità di quei titoli significa negare anche il trionfo mondiale della nazionale italiana a Berlino: “Quella Juve guidata da Capello seppe battere record su record e alla fine fu la spina dorsale dell’Italia di Lippi campione mondiale”.

SPORTEVAI | 25-04-2019 13:45