Fausto Pizzi saluta Parma e vola in Cina

Il Parma in un comunicato ha reso noto l'addio di Fausto Pizzi. L'ex calciatore crociato e responsabile delle giovanili ha deciso di provare l'avventura in Cina, nel club di Suning.

"Tutto il Parma Calcio 1913 si congratula con Fausto Pizzi che ha assunto il prestigioso incarico di Direttore Tecnico delle Giovanili del Jiangsu Suning Football Club.

Nel porgergli l’in bocca al lupo per la nuova importante avventura in Cina, che lo vedrà operativo a Nanchino e Shenyang, la Società lo ringrazia per l’impegno profuso nella difficile opera di ricostruzione del proprio Settore Giovanile dopo il fallimento del Parma F.C.: grazie alle sue capacità, passione e competenza i danni furono limitati e si poterono gettare le fondamenta per la ricostruzione del nuovo vivaio targato Parma Calcio 1913 che, sotto la sua direzione, sabato 17 Giugno 2017, conquistò il primo trofeo della propria nuova storia, lo Scudetto Under 15. Pizzi, che ha lasciato l’incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile del Parma, in precedenza era stato Responsabile delle Giovanili e della Femminile, allenatore della Primavera nonché calciatore Crociato nei gloriosi anni 90, protagonista sul campo, tra l’altro, della magica notte di Wembley del 12 Maggio 1993, nella finale della 33^ edizione della Coppa delle Coppe con l’Anversa".

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 24-08-2018 08:40