Prestazione capolavoro della garfagnina, come nei giorni migliori: appena tre giochi lasciati alla greca e fiducia che torna dopo il momento no. Sorpresa: Iga fuori.

È arrivata a Wimbledon col morale sotto i tacchi per le ultime prestazioni poco fortunate, con la spada di Damocle di una classifica che, settimana dopo settimana, si fa sempre meno soddisfascente. In pochi giorni Jasmine Paolini ha ritrovato fiducia, sorrisi e soprattutto vittorie. La terza della serie, contro la greca Maria Sakkari, l’ha proiettata nuovamente agli ottavi di finale di Wimbledon, lo Slam che due anni fa ha sfiorato perdendo la finale contro Barbora Krejcikova. Da favola la prestazione di Jasmine al terzo turno e interessante pure il tabellone che si ritrova davanti: nel prossimo turno non dovrà vedersela con lo spauracchio Iga Swiatek, eliminata a sorpresa da Alexandra Eala.

Wimbledon, Paolini domina contro Sakkari

Una forza della natura, Jasmine, contro un’avversaria che fa della potenza la sua arma migliore. Demolita, Maria Sakkari, dal gioco scoppiettante di Paolini, solidissima in difesa e imprevedibile in attacco. La miglior versione della garfagnina in un 2026 avaro di troppe soddisfazioni, con una prima finalmente straripante (82%) ed errori ridotti al minimo: appena nove in tutta la partita. Paolini capace di pigiare il piede sull’acceleratore fin dal primo set, dominato con un eloquente 6-1. Bravissima l’azzurra a mettere subito le cose in chiaro, strappando più volte il servizio all’ellenica e rischiando poco o nulla nei suoi turni di battuta.

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Jasmine chiude i conti nel 2° set: è agli ottavi

Ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte di Sakkari, invece è Paolini a insistere. Subito break in apertura, poi ne arriva un altro che vale il 3-0. Jasmine non sfrutta un paio di palle break per portarsi addirittura sul 5-0, ma non fa niente: vince lo stesso, in scioltezza, gestendo senza alcun patema i successivi turni al servizio. Finisce 6-2 e la campionessa toscana può finalmente sorridere con convinzione al termine della partita. Se le precedenti vittorie avevano lasciato intravedere qualcosa, questa schiacciante affermazione su Sakkari in appena un’ora e sei minuti è la conferma che, forse, Paolini è fuori dal tunnel.

Swiatek ko a Wimbledon: c’è Eala contro Paolini

Negli ottavi non ci sarà Iga Swiatek a tentare di sbarrare la strada alla garfagnina. La campionessa polacca è stata infatti sconfitta in due set da Alexandra Eala, la filippina numero 29 del seeding, in quella che può essere considerata la sorpresa del giorno del tabellone femminile. Partita che si è decisa, di fatto, al termine del primo parziale, risoltosi in un tie-break infinito vinto sul punteggio di 11-9 dalla giocatrice asiatica. Swiatek – e non è la prima volta – ha accusato il colpo e nel secondo set ha lasciato campo libero alla rivale, offrendo scarsa resistenza e arrendendosi sul risultato di 6-2.