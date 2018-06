Fazio: "Cresciamo di giorno in giorno"

Il difensore dell'Argentina Federico Fazio è ottimista per il proseguimento del Mondiale dell'albiceleste.

"Dopo la vittoria contro la Nigeria abbiamo acquistato sicurezza. Sappiamo che nella nostra squadra ci sono ottimi giocatori e dobbiamo approfittarne. Siamo un gruppo unito, che vuole crescere di giorno in giorno. Anche se non abbiamo mostrato il nostro gioco migliore fino ad ora, questo non cambia i nostri obiettivi. Stiamo preparando nel modo migliore la partita con la Francia".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 17:10