Fazio si lamenta: "Errore arbitro? Siamo abituati"

A esprimere tutta la rabbia della Roma per il rigore concesso al Borussia Moenchengladbach decisivo nell'1-1 dell'Olimpico ci ha pensato nel dopopartita anche Federico Fazio, che ha concesso alcune furibonde parole a 'RomaTV'.

"Anche loro erano sorpresi per il rigore, abbiamo visto tutti com'è andata – ha tuonato il difensore argentino -. L'arbitro aveva anche la vista libera, ma aveva il dubbio e noi gli abbiamo detto che il rigore non c'era. Ormai però siamo abituati ad episodi arbitrali tutti contro di noi".

"Anche contro il Cagliari c'era il Var e non ci hanno convalidato un gol, stavolta l'arbitro era a due metri davanti al pallone e ha visto bene che Smalling è stato preso in faccia. Con il Var non sarebbe cambiato nulla", ha concluso il centrale giallorosso.

SPORTAL.IT | 24-10-2019 21:48