FC Haka retrocede, tifosi danno fuoco a tribuna e distruggono lo stadio: follia in Finlandia

La triste vicenda è stata documentata anche da video diffusi sui social che testimoniano l'accaduto, tre minori fermati per l'incendio che ha devastato l'impianto

Le immagini del video girato all’esterno dell’impianto sportivo appaiono tremende, oltre che assurde ed inspiegabili. La gloriosa società finnica Fc Haka retrocede e i tifosi distruggendo lo stadio, appiccando il fuoco in una delle tribune. La storica squadra finlandese con nove titoli di Veikkausliiga, 12 coppe nazionali conquistate sul campo sta vivendo l’epilogo di una stagione disastrosa, conclusa all’ultimo posto del Gruppo B con appena 17 punti. La retrocessione in seconda divisione a ottobre è stata dunque inevitabile, con il peggior rendimento stagionale della propria storia.

FC Haka, stadio in fiamme per la retrocessione

La reazione di alcuni, presunti, tifosi si è rivelata sconcertante per l’impatto sulla stessa struttura che ospita le partite della FC Haka: un incendio doloso ha distrutto una delle tribune dello storico stadio Tehtaan kenttä, impianto costruito nel 1934.

Uno stadio che aveva preservato anche nella sua semplicità l’identità per la società, che ha vissuto le sue stagioni migliori nel recente passato durante gli anni Ottanta. Con la sua solidità, era la testimonianza di una storia calcistica della Finlandia, di questa comunità scossa dall’aggressività scaturita da un fatto meramente sportivo.

L’episodio nella notte del 7 dicembre

Alcuni individui, tra i quali minori, hanno animato una protesta organizzata che ha avuto un culmine violento nella volontà di cancellare anche il luogo simbolo di questa resa, lo stadio. Ingiustificabile, deprecabile eppure accaduto con delle conseguenze evidenti.

La tragedia si è consumata nella notte del 7 dicembre scorso, quando le fiamme hanno avvolto la tribuna principale in legno danneggiando anche parti del campo in erba sintetica e imponendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Fermati 3 minorenni e impianto distrutto

La polizia locale ha fermato tre minorenni sotto i 15 anni, uno di loro ha ammesso di aver dato fuoco a un oggetto che ha innescato il rogo. Per la legge finlandese chi ha meno di 15 anni non può essere perseguito penalmente, sebbene possa essere ritenuto responsabile per i danni.

Le immagini, e che vi mostriamo dai social, hanno registrato il rogo amplificato dal materiale utilizzato per costruire gli spalti, la tribuna stessa e lo stesso manto erboso. Inevitabile lo choc per quanti hanno assistito o compreso quanto stesse accadendo su cui indaga la polizia locale.