Terza giornata di Europa League anche per il Bologna che sarà seguito a distanza, condizioni permettendo, dall’allenatore Vincenzo Italiano ancora ricoverato. Gli emiliani affrontano in trasferta lo Steaua Bucarest questo pomeriggio a partire dalle 18:45 dopo le doppie vittorie in campionato contro Pisa e Cagliari. Orsolini e compagni sono chiamati a centrare il risultato pieno in Europa, competizione in cui il Bologna non ha ancora ottenuto i tre punti. Appuntamento oggi, 23 ottobre, a partire dalle 18:45.
- La situazione del Bologna
- Dove vedere FCSB-Bologna in diretta tv
- FCSB-Bologna in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro, VAR e AVAR
La situazione del Bologna
Il Bologna è a caccia della prima vittoria nel torneo continentale dopo la sconfitta con l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo; un momento complicato quello vissuto da Vincenzo Italiano, ricoverato al Sant’Orsola a causa di una polmonite. In casa dei rumeni, a quota 3 dopo la vittoria contro i G. A. Eagles, il Bologna deve trovare la grinta e le reti giuste per superare in trasferta lo Steaua.
Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, 23 ottobre:
- Partita: Steaua-Bologna
- Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- Streaming: SkyGO, NOW
- Data: 23 ottobre 2025
- Orario: 18:45
- Competizione: Europa League
Dove vedere FCSB-Bologna in diretta tv
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Bologna e Steaua, la partita valida per la terza giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) a partire dalle ore 18:45.
Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
FCSB-Bologna in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Steaua in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Il Bologna senza Italiano in presenza dovrebbe puntare sul solito 4-2-3-1 con Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle di Dallinga certezza a poco dal fischietto d’inizio del match. Chance anche per Moro al posto di Ferguson. Steaua con lo stesso modulo, con l’italiano Cisotti con Olaru e Popescu a sostegno di Birligea
- STEAUA BUCAREST (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous.
- BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano.
L’arbitro, VAR e AVAR
L’arbitro di Steaua-Bologna sarà il lettone Andris Treimanis. Assistenti i connazionali Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs.