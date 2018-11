Febbre Icardi tra i fan del Chelsea: “Abramovich, prendilo!”

“Get me Icardi!”. È la frase che corre su Twitter tra i tifosi del Chelsea, che dopo il gol segnato dall’argentino al Barcellona hanno iniziato a bombardare i social network del club britannico per chiedere l’acquisto del centravanti dell’Inter. Un vero plebiscito per Maurito, di cui si è accorto anche The Sun, dedicando un articolo all’amore scoppiato tra i fan dei Blues e il bomber argentino.

I TWEET. “Maledizione, come vorrei Icardi al Chelsea”, scrive un tifoso, mentre un altro si rivolge direttamente una supplica al numero uno dei Blues: “Roman deve ingaggiare Mauro Icardi al Chelsea! Per favore!”. “Come mi piacerebbe vedere Icardi con il Blue del Chelsea”, si legge ancora da parte di un fan che prova a sintetizzare il pensiero di tutti i tifosi dei Blues.

VIA MORATA, DENTRO MAURITO. L’interesse dei supporter della squadra londinese nasce anche dal momento negativo di Alvaro Morata, il centravanti che dovrebbe finalizzare il gioco offensivo della squadra di Maurizio Sarri, ma che solo nelle ultime giornate pare essersi sbloccato: dopo aver segnato appena 2 gol nelle prime 9 giornate della Premier, lo spagnolo ex Juventus è andato a segno 3 volte nelle ultime due gare giocate contro Burnley e Crystal Palace. “Morata è un totale disastro, è il momento di liberarsene. Il Chelsea lo deve vendere la prossima stagione, portatemi Icardi!”, scrive miide_E, suggerendo al Chelsea la prossima strategia di mercato da seguire. Di sicuro Icardi al momento non si muove dall’Inter, ma il calore dei tifosi dei Blues fa pensare che l’argentino possa diventare il primo obiettivo della prossima campagna acquisti della squadra londinese.

SPORTEVAI | 07-11-2018 10:38