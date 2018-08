Febbre Ronaldo, la Juventus raddoppia: Cristiano junior entra tra i pulcini

Ci sono voluti meno di due mesi dal giorno del ‘Grande Annuncio’, ma è già successo e pazienza se l’”originale” deve ancora essere segnare il primo, attesissimo gol con la nuova maglia, appuntamento mancato nelle prime due giornate. Fatto sta che i Ronaldo in casa Juventus sono già… raddoppiati. Dal 10 luglio, giorno della storica firma di Cristiano con i bianconeri, al 27 agosto, quando tra gli Under 9 ha fatto la sua comparsa ufficiale Cristiano Junior, di anni 8, nato il 17 giugno 2010. Cristianino o Ronaldo junior, a prescindere da come lo si voglia chiamare, si fa largo l’ipotesi che il ragazzo, uno dei tre figli del portoghese, possa provare a ripercorrere le orme del padre. Emularlo sarà impossibile, ma ritagliarsi uno spazio nel calcio sembra un’ipotesi percorribile, giusto per dimostrare che il dna da campioni si trasmette eccome. In questo caso ovviamente non c’è stato bisogno di una trattativa milionaria, né dell’intercessione di Jorge Mendes come mediatore. È bastata la presenza del papà e della compagna di Cristiano, Georgina, che pure di Ronaldo junior non è la vera madre, facendone però le veci.

Le prime immagini del piccolo che si destreggia con il pallone tra i piedi e indosso la maglia d’allenamento della Juventus hanno fatto il giro del web, complice il fatto che, a contrastarlo, c’era un compagno particolare come il figlio di Barzagli (in squadra anche l’erede di Fabio Grosso), commosso l’illustre genitore e colpito tutti, visto che le movenze sono incredibilmente simili e che questo non sembra frutto di uno spirito di emulazione. “È molto competitivo, come me quando avevo la sua età e non gli piace perdere – il commento di Cristiano – Ha un bel fisico, è veloce e sa tirare, spero che diventi un calciatore perché vuole percorrere quella strada, ma è giovane e deciderà lui”. La stoffa di sicuro c’è, le suggestioni si sprecano e si sprecheranno e a questo punto non resta che aspettare: Cristiano junior i social non li usa ancora, ma troverà il modo per farsi notare durante la stagione…

SPORTAL.IT | 28-08-2018 11:55